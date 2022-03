Eltern sollen Frühchen mehrfach misshandelt haben

Mehr Zeugen bei weiterer Verhandlung

Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner, die bei der Frau intellektuelle Defizite feststellte, stuft die Eltern als zurechnungsfähig ein. Der Vater habe eine Affinität für Listen, verplante so auch die Betreuung des Kindes. Er sei rigid in seiner Wahrnehmung. Bei einem weiteren Kind, so Kastner, sei ein analoges Verhalten zu befürchten. In der nächsten Verhandlung sollen die Großmutter des Buben und ein medizinischer Sachverständiger gehört werden. Vertagt.