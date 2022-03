Spritpreis steigt: Jetzt zahlt man schon 2,50 €!

Die Treibstoffpreise in Österreich ziehen weiterhin mit Vehemenz an. So berichteten „Krone“-Leser am Mittwoch über Dieselpreise von nahezu 2,50 Euro pro Liter - innerorts wohlgemerkt, etwa im niederösterreichischen Traiskirchen. Beim Tanken an Autobahnen musste man sogar noch tiefer in die Geldtasche greifen …