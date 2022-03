Spritpreise enorm: Fahren Sie jetzt weniger?

Gestern wurde bereits die 2 Euro Grenze pro Liter Diesel geknackt. Tanken ist momentan so teuer wie nie. Ganze 60-90 Cent hat sich der Spritpreis im Vergleich zu den letzten 3 Jahren erhöht. Durch den Krieg in der Ukraine werden die Preise wohl noch weiter ansteigen und die Österreicher müssen immer tiefer ins Geldbörserl greifen. Schränken Sie sich in Ihrem Alltag durch die astronomischen Preise schon ein? Fahren Sie weniger und bedachter mit dem Auto? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu gespannt!