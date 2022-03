Preuner: Kriegsflüchtlinge in Hallen unterbringen

Kaum war die Idee geboren, verwarf Stadt-Chef Harald Preuner (ÖVP) seinen Vorschlag wieder: Ukrainische Flüchtlinge werden nicht in Zelten untergebracht. Stattdessen will die Stadt nun Sporthallen umfunktionieren. Wie viele Ukrainer in Salzburg Obdach suchen werden, weiß noch keiner.