Wirtin warnt: Betrüger wollen Hotels abzocken

Rückrufnummer in die Schweiz

Per Fax kam dann ein Kündigungsschreiben, das in Summe gleich 997 Euro für diverse Services verlangte. Bei Nichteinzahlung würde sich dieser um drei Jahre verlängern. Jetzt will die charmante Chefin der Donau Lodge ihre Kollegen in der Hotellerie warnen: „Es handelt sich hier eindeutig um Betrug!“ Die Rückrufnummer führt übrigens in die Schweiz. Abgehoben wird dort allerdings nicht.