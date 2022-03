Lkw-Drama: Kärnten bleibt bei Plan für Greifenburg

„Krone“: Der Sicherheitsausbau der B100 zwischen Greifenburg und Dellach wird seit vielen Jahrzehnten diskutiert. Aktuell wird auf Hochtouren geplant. Wann wird umgesetzt?

Straßenbaureferent Martin Gruber: Wir arbeiten intensiv an der Planung des ersten Abschnitts, der Umfahrung von Greifenburg. Bisher sind rund 2 Millionen Euro in dieses Projekt geflossen. In diesem Sinne geht es weiter.