Lkw-Lawine: Greifenburger fordern die Umfahrung!

Beim Lokalaugenschein in Greifenburg konnte sich die „Kärntner Krone“ ein Bild von der Lage im Ort verschaffen. Denn die Greifenburger wissen selbst am besten, wo der Schuh drückt. „Kein Kind geht zu Fuß in die Schule. Sie werden mit dem Auto gebracht, weil der Schulweg lebensgefährlich ist“, kritisiert Kathrin Bernhard (54), die sich ebenso die rasche Umsetzung einer B100-Umfahrung wünscht wie Katja Lerchster (33): „Die Verkehrsüberlastung im Ort bedeutet eine enorme Belastung für Pendler. Oft verursachen zwei entgegenkommende Lkw kilometerlange Staus in beide Richtungen!“