Einbruch in Pflegeheim: Geld & Zigaretten erbeutet

Durch das gewaltsame Aufbrechen eines Fensters sind die bislang unbekannten Täter in der Nacht auf Samstag in das Pflegeheim im Bezirk Villach-Land eingedrungen. Sie durchsuchten sämtliche Büroräumlichkeiten und Behältnisse in dem Gebäude, ehe sie die Flucht ergriffen.