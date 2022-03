Zerstörter Wohlstand | Wozu der Krieg zwingt

Wozu der Krieg zwingt. Deutliche Worte vernehmen wir auch von Karl Aiginger, dem Vor-Vorgänger von Gabriel Felbermayr als Wifo-Chef. Der Wirtschaftsforscher, der unter anderem auch an renommierten Universitäten in den USA lehrte, beschäftigt sich heute in seinem „Krone“-Gastkommentar mit neuen Wegen zur Bekämpfung des Klimawandels. Darin beklagt er, dass da immer wieder verzögert werde, dass die Klimapolitik immer verschoben werde. Doch jetzt, so Aiginger, sei vielleicht der Moment zum Umdenken. Er findet Beispiele, wenn er schreibt: „Flüchtlinge aus der Ukraine sind willkommen, die Regierung in Polen sorgt für sie. Ungarn und die Türkei überlegen, und sogar China zögert nun, Putin zu unterstützen.“ Der angesehene Wirtschaftsdenker kommt zum Schluss: „Ein Krieg ist nie die Lösung, zwingt aber manchmal umzudenken.“ Eine kleine Hoffnung, dass dieser Krieg letztlich auch etwas Gutes bewirkt!