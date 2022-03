Quarantäne statt Freiheit für etliche Landsleute

12- bis 29-Jährige besonders betroffen

Und für „Nachschub“ wird gerade ausgiebig gesorgt: Am dritten Tag in Folge meldete der Landes-Krisenstab mehr als 8000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am Freitag sorgten die 12- bis 29-Jährigen für 2908 neue Fälle (34 Prozent). Danach folgten die 40- bis 64-Jährigen mit 2471 Infektionen. Bei den unter Elfjährigen waren 1163 Corona-Tests positiv.