Covid-Betroffene schnell besser absichern!

Die aktuellen geopolitischen Ereignisse lassen Corona fast in den Hintergrund rücken. Was nach zwei Jahren Pandemie den meisten verständlicherweise wohl nur recht wäre. Hätten wir da nicht einen neuen Rekord (über 50.000 Neuinfektionen) beim gleichzeitigen Aussetzen der Impfpflicht. Das Thema bleibt also leider aktuell. Die Gewerkschaft fordert nun, dass man Covid-Betroffene, vor allem Long-Covid-Betroffene, besser absichert. Diese leiden oft noch lange nach der Krankheit an extremen Erschöpfungszuständen.