Zehn Jahre: Wiener Blond feiern mit Live-Konzerten

„Krone“: Zehn Jahre Wiener Blond - was kommt euch bei diesem Jubiläum als erstes in den Sinn und wie würdet ihr dieses erste Lebensjahrzehnt der Band zusammenfassen?

Verena Doublier: Als erstes kommt einem natürlich in den Sinn, wie unsere Anfänge waren. Ein paar Songs, eine Loopstation und Vormittagsproben im Wohnzimmer. Wir haben ein Jahr lang Songs geschrieben und geprobt, bevor wir uns mit unserem ersten Programm auf die Bühne gestellt haben. Echte Streber waren wir. (lacht)

Sebastian Radon: Was für ein Ritt! Das schöne war bis jetzt: es ging immer sanft aber stetig bergauf und es gab keine großen Sprünge nach oben oder unten. Das kann ruhig so weiter gehen. Bis zum Gig in der Carnegie Hall. Vielleicht zum 40-jährigen Jubiläum?