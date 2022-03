Fußballverband plant Fünf-Millionen-Euro-Projekt!

Ganz Großes hat Klaus Mitterdorfer vor! Der KFV-Boss plant eine neue, hochmoderne Verbandsanlage in Klagenfurt. In der Kärntner Liga geht’s ab dem heutigen Freitag wieder los: Als Erster wäre Dellach/G. zum Aufstieg verpflichtet - kann und will aber nicht! Spittal ist indes saniert.