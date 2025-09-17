Kuh attackierte Bäuerin: Hubschraubereinsatz

In Eggersdorf bei Graz wurde am Mittwoch eine Landwirtin bei Stallarbeiten von einer Kuh zu Boden gestoßen. Der Gatte der 66-Jährigen hörte Hilfeschreie und holte seine Frau aus dem Stall. Die Bäuerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Am Mittwoch gegen 13 Uhr arbeitete eine Landwirtin in Eggersdorf (Graz-Umgebung) im Stall, als sie plötzlich von einer Kuh attackiert wurde. Laut Polizei traf die Kuh die Frau mit den Hörnern im Bereich der Oberschenkel und stieß sie zu Boden.
Die Frau schrie um Hilfe, ihr Mann eilte sofort in den Stall und schaffte es, seine Frau aus der Gefahrenzone zu bringen. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde die 66-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.