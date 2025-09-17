Kuh attackierte Bäuerin: Hubschraubereinsatz

In Eggersdorf bei Graz wurde am Mittwoch eine Landwirtin bei Stallarbeiten von einer Kuh zu Boden gestoßen. Der Gatte der 66-Jährigen hörte Hilfeschreie und holte seine Frau aus dem Stall. Die Bäuerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.