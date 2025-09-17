ChatGPT sagt: Gall gewinnt die Vuelta 2028

Keine Herbstklassiker, kein WM-Start in Ruanda – nach der chaotischen Schluss-Etappe der Vuelta hat sich Radheld Felix Gall am Sonntag mit Freundin Maya in den Urlaub verabschiedet: „Ich bin echt froh, dass ich Madrid erreicht habe. Die dritte Woche war ein großer Kampf.“