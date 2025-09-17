Vorteilswelt
Radsport-Klassiker

ChatGPT sagt: Gall gewinnt die Vuelta 2028

Sport-Mix
17.09.2025 19:30
Felix Gall
Felix Gall(Bild: Birbaumer Christof)

Keine Herbstklassiker, kein WM-Start in Ruanda – nach der chaotischen Schluss-Etappe der Vuelta hat sich Radheld Felix Gall am Sonntag mit Freundin Maya in den Urlaub verabschiedet: „Ich bin echt froh, dass ich Madrid erreicht habe. Die dritte Woche war ein großer Kampf.“

Der achte Gesamtplatz ging im Abbruchskandal wegen gewaltsamer Pro-Palästina-Proteste fast unter. Felix fuhr nicht nur als erster ÖRV-Radprofi innerhalb einer Saison zwei Top-10-Plätze bei Landes-Rundfahrten ein. In einer Grand-Tour-Jahreswertung ist der Tour-Fünfte hinter Vuelta-Sieger Jonas Vingegaard die Nummer 2.

Jonas Vingegaard (3.v.l.) gewann die Gesamtwertung.
Favorit triumphiert
Etappe abgebrochen! Vingegaard gewinnt Vuelta
14.09.2025

Marktwert gesteigert
Gall steigerte damit noch einmal seinen Marktwert, im kommenden Jahr steht der 27-Jährige noch beim französischen Decathlon-Team unter Vertrag. Teamchef Dominique Serieys ist mit der Entwicklung des Kapitäns mehr als zufrieden.

Knapp vier Wochen nach dem fünften Platz bei der Tour de France startet Felix Gall bei der ...
Krone Plus Logo
Nach Tour zur Vuelta
Felix Gall: „Ich habe die Tage ohne Rad genossen“
18.08.2025

Die Künstliche Intelligenz sieht das ähnlich. Eine dänische Wettfirma ließ vor dem Vuelta-Start ChatGPT die nächsten Gesamtsieger tippen – nach Vingegaard (2025), Ayuso (2026), Almeida (2027) soll Gall im Jahr 2028 gewinnen …

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
