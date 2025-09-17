Immer weniger Fleischereibetriebe in Kärnten

Keine 25 Fleischerbetriebe mehr in Kärnten

Doch die Zukunft könnte trist werden, wie die Gegenwart zeigt: „Die Branche kämpft an mehreren Fronten. Wir verlieren viele kleine Betriebe. Wir haben keine 25 Fleischerbetriebe mehr in Kärnten. Die Wertschöpfung passt nicht mehr. Dabei ist der Fleischkonsum wieder etwas gestiegen - wir hatten im Vorjahr ein Absatzplus von zehn Prozent -, weil die Menschen tierische Proteine wollen. Doch die Konsumenten kaufen gern die Eigenmarken von Supermarktketten, die billiges Fleisch aus dem Ausland verarbeiten lassen“, weiß Raimund Plautz, Bundesinnungsmeister der Fleischer und Unternehmer in Klagenfurt. „Gibt es nicht Anpassungen bei Betriebsanlagengenehmigungen und im Arbeitsrecht, ändert sich nichts an Inflation und Energiepreisen und steigt die Wertschätzung gegenüber regionaler, qualitätsvoller Ware nicht, verlieren wir auch noch die letzten Fleischer, die letzten Nahversorger.“