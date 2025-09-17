Mann (79) musste nach Hundebiss reanimiert werden

Der dramatische Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Esplanade in Gmunden. Eine 63-jährige Deutsche saß mit dem Hund einer Freundin auf einer Parkbank und hatte diesen mit einer Leine an der Bank befestigt. Als ein 79-jähriger Belgier dahinter mit seinem Hund vorbeiging, attackierte der Hund der Frau den Vierbeiner des Belgiers.