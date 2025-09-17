Mann (79) musste nach Hundebiss reanimiert werden

Nächster Hundebiss in Oberösterreich und dieses Mal war es besonders dramatisch. In Gmunden waren sich zwei Hunde in die Haare gekommen, die beiden Besitzer wollten eingreifen. Dabei wurde ein 79-jähriger Belgier in den Arm gebissen. Wenig später verlor er sein Bewusstsein, musste reanimiert werden.
Der dramatische Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Esplanade in Gmunden. Eine 63-jährige Deutsche saß mit dem Hund einer Freundin auf einer Parkbank und hatte diesen mit einer Leine an der Bank befestigt. Als ein 79-jähriger Belgier dahinter mit seinem Hund vorbeiging, attackierte der Hund der Frau den Vierbeiner des Belgiers.
Biss beim Versuch zu trennen
Die beiden Urlauber versuchten, die beiden Hunde zu trennen. Während die Frau an der Leine ihres Hundes zog, versuchte der 79-Jährige die Hunde mit den Händen zu trennen. Dabei wurde er schließlich vom Hund der 63-Jährigen in Hand und Arm gebissen. Eine Zeugin rief wegen der starken Blutung die Einsatzkräfte.
Defibrillator im Einsatz
Während der Befragung der 63-Jährigen und der Zeugin kippte der 79-Jährige plötzlich um, lief blau an und verlor das Bewusstsein. Er musste durch Rettung und Notarzt unter Einsatz eines Defibrillators wiederbelebt werden. Nach der Stabilisierung wurde er ins Klinikum Gmunden eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.