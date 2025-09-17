Unfalldrama in Wien: Lkw erfasst Fußgänger – tot

Schock am Mittwochnachmittag in Wien-Döbling: An der Kreuzung Hofzeile/Silbergasse kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Wiener wollte – laut ersten Informationen – die Fahrbahn an einer Stelle ohne Zebrastreifen queren. Genau in diesem Moment kam ein Lkw stadteinwärts gefahren ...
Zu dem tragischen Unfall kam es um 14.20 Uhr. Der 48-jährige Lenker des Lkw erfasste den Pensionisten frontal. Sofort rückten mehrere Teams der Berufsrettung Wien sowie der Rettungshubschrauber an – doch jede Hilfe kam zu spät: Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass die Notärzte nur mehr seinen Tod feststellen konnten.
Unfallstelle großräumig abgesperrt
Während die Unfallstelle großräumig abgesperrt werden musste, leitete die Polizei den Verkehr um. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt nun die genaue Unfallursache.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.