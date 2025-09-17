Unfalldrama in Wien: Lkw erfasst Fußgänger – tot

Zu dem tragischen Unfall kam es um 14.20 Uhr. Der 48-jährige Lenker des Lkw erfasste den Pensionisten frontal. Sofort rückten mehrere Teams der Berufsrettung Wien sowie der Rettungshubschrauber an – doch jede Hilfe kam zu spät: Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass die Notärzte nur mehr seinen Tod feststellen konnten.