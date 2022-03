Erste Frühlingstemperaturen im Westen Österreichs

In Osttirol verschwinden am Samstag die Restwolken, sodass in allen Landesteilen überwiegend sonniges und wolkenloses Wetter überwiegt. Trotz frühlingshafter Temperaturen kann der Wind in manchen Teilen Österreichs, wie Niederösterreich mäßig bis teils lebhaft wehen. Im Westen ist mit Höchsttemperaturen mit bis zu 15 Grad zu rechnen. Ansonsten werden zwischen minus acht bis plus drei Grad im restlichen Land überwiegen.