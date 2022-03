Ukraine-Flüchtlinge kommen nur schwer an Euro

Raiffeisen Bank arbeitet an Lösung

Bei der Raiffeisen Bank International (RBI) arbeite man indessen gemeinsam mit den Raiffeisen Landesbanken daran, den Umtausch zu ermöglichen. „Dieser Service wird in den kommenden Tagen bundesweit ausgerollt werden“, teilte die RBI mit. Weiters könnten ukrainische Staatsbürger bereits in einem vereinfachten Prozess, bei dem nur ein Pass nötig sei, ein Konto bei einer Raiffeisen-Bank eröffnen. Dies sei auch bei den Raiffeisen-Töchtern in der Slowakei, Rumänien, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina und im Kosovo möglich.