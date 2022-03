Erster Flüchtlings-Bus im Burgenland angekommen

Der erste Bus war am Mittwoch um 11.15 Uhr gestartet und nach einer mehr als siebenstündigen Fahrt wieder in Nickelsdorf angekommen. Die Menschen hatten zum Teil nur das allernotwendigste Hab und Gut bei sich. In Nickelsdorf verweilten die Menschen nur kurz. Hier erfolgte lediglich die Registrierung, im Anschluss wurden sie mit Kleinbussen in bereits vorab organisierte Quartiere gebracht. 1000 Notquartiere sind verfügbar. Von privater Seite wurden an die 500 Unterkünfte eingemeldet.