Ghost: Beide Augen fest auf die Stadien gerichtet

So erstrahlt die Single „Kaisarion“ anfangs etwa mit einem Sum-41-Pop-Punk-Lick, verwandelt sich dann aber in eine erhabene Rockscheibe. „Griftwood“ könnte direkt Whitesnakes „1987“ oder Def Leppards „Hysteria“ entlehnt sein, die Power-Ballade „Darkness At The Heart Of My Love“ erinnert lose an den Ghost-Klassiker „He Is“ und bewegt sich in erhabenen Gefilden, die auch den bislang letzten 80er-Nachkommen The Darkness vor knapp 20 Jahren nicht fremd waren. Auch „Call Me Little Sunshine“ verhehlt nicht die untrügliche Liebe zum Rock-Bombast. „Wir haben bewusst sehr stark auf Gitarren und das Schlagzeug gesetzt“, erklärt Mastermind Forge. Das verwundert nicht, denn wenn man die Kostüme und das stehts massiver werdende Bühnenbild mit „Impera“ verbindet, dann kann der nächste Schritt nur Richtung Stadion führen. Apropos Whitesnake: der Closer „Respite On The Spitalfields“ klingt phasenweise so stark nach „Still Of The Night“, dass man als Ungeübter schon ganz genau hinhören muss, um die Unterschiede zu erkennen.