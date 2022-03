Ein Hollywood-Star als Killer Jack Unterweger

Das „Kirch’klang Festival“ beginnt mit Haydns „Schöpfung“ (25. Juni) in der Basilika Mondsee. Am Dirigentenpult steht Martin Haselböck, der nicht nur das Orchester der Wiener Akademie leitet, sondern auch das Festival kuratiert. Weitere Konzerte, ein Tanzprojekt und ein Stummfilmabend finden an Schauplätzen im Salzkammergut statt.