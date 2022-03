„Schwebezustand möchte ich nicht noch mal erleben“

Wie sehr nagte die Corona-Situation an euch selbst?

Das Schwierigste in den letzten zwei Jahren war die ständige Unsicherheit. Als Unternehmer muss man auch in normalen Zeiten immer wieder ein Risiko eingehen und schnell Entscheidungen treffen. Das gehört dazu. Aber den permanenten Schwebezustand mit oftmals unklaren Verhältnissen möchte ich nicht noch einmal erleben müssen.