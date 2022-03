Corona-Infektionen erreichen wieder Höchstwerte

"Wir erreichen jetzt wieder die Werte wie beim Höhepunkt im Jänner und Anfang Februar. Hingegen ist die Lage in den Spitälern mit 103 Covid-Patienten, drei davon auf der Intensivstation, noch stabil", so Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit im Zentralraum, also der Stadt, im Flach- und Tennengau. Mittlerweile sind auch sämtliche Gemeinden wieder betroffen.