Magistrats-Tankstelle in Klagenfurt leer getankt

„Gerade in Zeiten wie diesen sieht man, wie wichtig die Magistratstankstelle für Bürgerinnen und Bürger ist“, sagt Mobilitätsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann und bittet um etwas Geduld „Wir sind bemüht, so rasch wie möglich wieder Benzin anbieten zu können.“ Für Benzin dürfte in den nächsten Stunden wieder gesorgt sein, ein Tankwagen ist bereits unterwegs.