Gegendtal hat jetzt ein eigenes Bauerneck

150 verschiedene Produkte

Unter dem Strich werden es an die 150 Produkte sein, auch Fischspezialitäten von der Fischzucht in Feld am See, Bio-Eis vom Stefaner, natürlich Würstel, Speck und die unterschiedlichsten Nudeln, Dinkelprodukte, Buchweizenmehl und sogar Popcorn. All das wird nach dem Prinzip der Selbstbedienung umgesetzt. Das heißt, die Kunden suchen aus, gustieren und zahlen an einer modernen Kassenanlage bar oder mit Karte.