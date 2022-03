Digitalportal füllt die Lücken im Filialnetz

4,1 Millionen Menschen in Österreich nutzen Banking-Apps

Für die Freigabe von Updates und zur Qualitätsanalyse vertraut die Raiffeisen Software GmbH in Linz auf eine automatisierte Lösung von Dynatrace. „Programmänderungen, die diesen Leistungstest nicht bestehen, kommen nie zu den Kunden“, sagt Hannes Scherb von Raiffeisen Software. Die Digitalisierung schreitet voran: Rund 4,1 Millionen Menschen in Österreich nutzen Banking-Apps.