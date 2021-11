VKB-Bank schrumpft ihr Filialnetz zusammen

In Linz werden zwei Filialen zugesperrt

Im Laufe des Jänner werden die Standorte in Linz in Gründberg und Neue Welt aufgelöst, im Februar gehen in Traun die Lichter aus, im März dann in Dietach und im April in Niederneukirchen. „Wir bündeln unsere Kräfte an größeren Standorten“, betont Vorstandsdirektor Markus Auer.