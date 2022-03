Neues Terrain: Frontier enthüllt „F1 Manager 2022“

Als Teamchef dürfen Gamer ihre Fahrer, Ingenieure und Fans auf dem Weg zu Ruhm und Ehre in der Fahrer- sowie Konstrukteursweltmeisterschaft der Formel 1 begleiten. Dabei gilt es laut Frontier zahlreiche Aspekte zu beachten: Autos und Anlagen benötigen Upgrades, Fahrer und Ingenieure müssen eingestellt sowie Budgets und Anforderungen der Fahrer ausbalanciert werden - und das alles, bevor das Rennwochenende losgeht. Um beim anschließenden Rennen selber das eigene Team zum Sieg zu führen, sollten die Spieler auch unter Druck einen kühlen Kopf bewahren, da die ein oder andere kritische Entscheidungen auf sie warte, so der Entwickler in einer Mitteilung.