Hacker stehlen Galaxy-Quellcodes von Samsung

Bereits am vergangenen Freitag hatte das Online-Magazin „BleepingComputer“ über eine Ankündigung der Hackergruppe Lapsus$, rund 190 Gigabyte an Daten von Samsung im Internet veröffentlichen zu wollen, berichtet. Demnach soll die Gruppierung auch an sicherheitsrelevante Informationen gelangt sein, darunter Algorithmen zur Entsperrung von Geräten durch Biometrie, also Gesichtserkennung oder Fingerabdruck.