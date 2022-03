Krankenhaus St. Veit: 20 Millionen für Medizin

„Das Bauprojekt ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des St. Veiter Ordenskrankenhauses“, so Michael Steiner, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Die Arbeiten werden bei laufendem Betrieb und in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Insgesamt wird eine Fläche von 1850 Quadratmeter modernisiert – mehr als 1300 davon werden neu errichtet.