Theater # Hashtag

„Top Dogs“: Ironischer Blick auf die Arbeitswelt

25.02.2026 16:59
Das Theater # Hashtag bringt das Schauspiel „Top Dogs“ auf die Bühne des Kellertheaters im Stift ...
Das Theater # Hashtag bringt das Schauspiel „Top Dogs“ auf die Bühne des Kellertheaters im Stift Viktring.(Bild: Theater # Hashtag)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Donnerstag (19.30 Uhr) feiert das Theater # Hashtag Premiere mit dem Stück „Top Dogs“. Zu sehen im Stift Viktring. 

Entlassen – was nun? Eben noch an den Hebeln der Macht, treffen sich acht Top Dogs in einem „Outplacement Center“, einer Einrichtung für entlassene Führungskräfte.

Einblicke ins unterkühlte Manager-Seelenleben
Erst wird verdrängt und versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten, doch langsam schwinden Selbstvertrauen und Zuversicht und sie lassen in ihr unterkühltes Manager-Seelenleben blicken.

  • Stück: „Top Dogs“ von Urs Widmer
  • Premiere: Donnerstag, 26. Februar, 19.30 Uhr
  • Ort: Kellertheater im Stift Viktring, Stift-Viktring-Straße 25, 9073 Viktring
  • Spieltermine: 27. Februar, 5., 6., 7., 12., 13. und 14. März. Beginn jeweils um 19.30 Uhr. 
  • Regie: Günther Hollauf
  • Tickets und Infos: www.theaterhashtag.at
  • Telefon: (0 676) 77 50 158

Das Theater Hashtag wirft unter der Regie von Günther Hollauf einen ironischen und hintergründigen Blick auf unsere Arbeitswelt.

