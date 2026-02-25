„Top Dogs“: Ironischer Blick auf die Arbeitswelt

Atalanta gegen Borussia Dortmund ab 18.45 Uhr LIVE
Am Donnerstag (19.30 Uhr) feiert das Theater # Hashtag Premiere mit dem Stück „Top Dogs“. Zu sehen im Stift Viktring.
Entlassen – was nun? Eben noch an den Hebeln der Macht, treffen sich acht Top Dogs in einem „Outplacement Center“, einer Einrichtung für entlassene Führungskräfte.
Einblicke ins unterkühlte Manager-Seelenleben
Erst wird verdrängt und versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten, doch langsam schwinden Selbstvertrauen und Zuversicht und sie lassen in ihr unterkühltes Manager-Seelenleben blicken.
Das Theater Hashtag wirft unter der Regie von Günther Hollauf einen ironischen und hintergründigen Blick auf unsere Arbeitswelt.
