Corinna Milborn: „Das ist mein Stück Wildnis“

Politik ist allgegenwärtig in Ihrem Leben.

Ja, am liebsten lese ich gesellschaftspolitische Sachbücher. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert, weil das immer schon mein großes Interesse war. Es ist ein totales Privileg, dass ich diesen Job machen kann. Aber einmal pro Tag nehme ich mir eine Stunde Auszeit, wo ich spazieren gehe zwischen 8 und 9. Ohne Handy. Ich merke in diesem andauernden Strom von Nachrichten, unter dem wir alle stehen, dass man Gefahr läuft, nicht mehr unterscheiden zu können, was ist wichtig und was ist nur dringend.