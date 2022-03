Rohstoffe knapp: Schallplatte gerät ins Stocken

Wartezeit für große Platten hat sich versechsfacht

Nicht nur die Händler, auch die Produzenten von Schallplatten müssen ihre Kunden derzeit vertrösten. „Dr. Dub“ in Fieberbrunn stellt unter anderem die Lackfolien her, die anschließend in einem externen Presswerk zur Schallplatte werden. Kunden des Unternehmens müssen darauf derzeit bis zu einem halben Jahr warten. „Früher ging das innerhalb eines Monats“, erinnert sich Markus Waltl von „Dr. Dub“. Schon seit einem Jahr würde es nun länger dauern, „aber das ist aktuell in der ganzen Industrie so“.