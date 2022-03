ÖSV-Herr knallhart: „Bei WM zählen nur die Top-3“

Ja, wir haben in Nakiska zwei Tage gut Riesentorlauf trainieren können. Das hat sich gut angefühlt und wir haben das auch materialtechnisch relativ gut im Griff. Natürlich - die Leistung zuletzt beim Europacup in Oppdal war mittelmäßig. Speziell am zwei Tagen war sie nicht gut, aber auch dort waren wieder Fehler dabei. Allerdings sind die Bedingungen hier nicht mit der Eispiste von Oppdal zu vergleichen. Die Bedingungen hier sind ähnlich wie jene, Anfang Dezember beim Europacup in Zinal. Und dort ist mir das gut entgegengekommen. Darum traue ich mir eigentlich schon einiges für den Riesentorlauf zu und hoffe, dass ich mein Skifahren von oben bis unten hinbekomme. Denn auch da wird es wieder so sein, dass man sich auf diesem flachen Hang keine Fehler erlauben darf.