Putin zeigt sich weiterhin nicht kompromissbereit

Friedensverhandlungen am Montag?

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sollen offenbar am Montag in eine neue Runde gehen, wie sowohl die ukrainische als auch die russische Seite am Sonntag mitteilten. Einen konkreten Ort oder eine Zeit für die Gespräche gibt es noch nicht, auch sind die genauen Inhalte weiterhin nicht klar umrissen. Angenommen wird, dass es einerseits um Feuerpausen zwecks Evakuierungen gehen wird.