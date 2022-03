„Entwicklung etwas, das China nicht sehen will“

Blinken: Moskau wird „hohen Preis“ zahlen

Blinken unterstrich in dem Telefonat, dass Moskau für seinen „vorsätzlichen, unprovozierten und ungerechtfertigten Krieg“ in der Ukraine einen „hohen Preis“ zahlen werde, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, in einer Erklärung. „Die Welt beobachtet, welche Nationen für die Grundprinzipien der Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität eintreten“, so Blinken.