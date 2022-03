Unfall bei Schlepperfahrt, Flüchtling bewusstlos

Eine Schlepperfahrt von Ungarn ins Burgenland hat Sonntagfrüh in Niederösterreich in einem schweren Unfall geendet. Der Lenker, ein Deutscher, hatte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Pkw krachte schlussendlich in eine Leitschiene. Ein Flüchtling verlor dabei das Bewusstsein.