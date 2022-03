Grazer Party-Comeback: „So etwas noch nie erlebt“

Nichts geht mehr! In vielen Lokalen der Steiermark musste ob des Ansturms in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Einlass immer wieder gestoppt werden - etwa im Niteflight in Gralla. Einmal drinnen, erinnerte dann nicht mehr viel an die Pandemie. Es wurde gefeiert, getanzt und geflirtet wie in der „guten, alten Zeit“. Abstandsregeln und Schutzmaske waren nur noch Erinnerungen an längst vergangene Tage.