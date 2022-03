So lief das erste „Partywochenende“ im Land ab

„Feiern, als gäbe es kein Morgen mehr“ - so lautete für viele das Motto in dieser tristen Zeit. Nach in Summe beinahe zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause gingen in der Nacht auf Samstag in den heimischen Diskotheken wieder die Lichter an. Die „Krone“ hat das mitternächtliche Frühlingserwachen begleitet.