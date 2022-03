„Man muss sich an Partys erst wieder gewöhnen“

Während die beiden noch auf Einlass ins „City Beats“ um Mitternacht warten, gleicht Zell am See zur selben Zeit schon wieder einer Geisterstadt. Die letzten Nachtschwärmer machen sich gerade auf den Heimweg. Die „Disco Villa“ in Mariapfarr hat am Freitag beschlossen erst gar nicht zu öffnen. „Wir machen lieber erst am Samstagabend auf. Das erhöht die Warscheinlichkeit, dass mehr Leute kommen“, so der Betreiber einer der größten Discos im Lungau, Marco Wirnsperger. Er ist nicht der Einzige mit dieser Einstellung. Auch die bei der Flachgauer Jugend beliebte „Mondsee-Alm“ bleibt zu. Vielleicht auch am Samstag.