Wo geflüchtete Ukrainerinnen Arbeit finden können

Sprachkenntnisse und Kompetenzen entscheidend

Fest steht: Es wird eine Hotline geben und eine Anlaufstelle mit muttersprachlicher Beratung in der Leopoldstadt ist in Planung. Doch in welchen Berufen könnten Ukrainerinnen in Wien unterkommen? „Entscheidend werden die Sprachkenntnisse sein. Bei Kompetenzchecks erheben wir Qualifizierungen und Abschlüsse. Darauf aufbauend prüfen wir, wo die Person andocken kann beziehungsweise welche zusätzlichen Qualifikationen gebraucht werden“, sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Petra Draxl.