Die ersten Flüchtlinge sind in Wien eingetroffen

Mehr als 100.000 Menschen sind laut dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR nach dem Einmarsch Russlands innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Doch beim „Krone“-Lokalaugenschein am Wiener Hauptbahnhof am Freitagvormittag ist zumindest vom großen Andrang noch (!) nichts zu sehen. Die Lage hier ist aktuell ruhig, aber die ersten geflüchteten Menschen sind bereits eingetroffen. Lediglich zwei junge Familien sitzen verloren im Wartebereich in der Ankunftshalle. Man hat ihnen gesagt, dass sie sich an die Fremdenpolizei wenden sollen, doch da war kurz vor 12 Uhr mittags niemand mehr zu erreichen.