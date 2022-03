Frauen in der EU fürchten Anstieg von Gewalt

Fast vier von fünf Frauen in der EU (77 Prozent) gehen davon aus, dass es während der Corona-Pandemie zu mehr körperlicher oder seelischer Gewalt gegen sie gekommen ist. Dabei ist der Wert in Griechenland mit rund 93 Prozent am höchsten und in Ungarn mit 47 Prozent am niedrigsten. Österreichische Frauen gaben einen Wert von 89 Prozent an, was über dem EU-Schnitt liegt.