Ukraine: Solidaritäts-Demo am Wiener Heldenplatz

In 50 Städten rund um den Globus sind Aktivisten der „Fridays for Future“-Bewegung am Donnerstag für Frieden für die Ukraine auf die Straße gegangen - auch in der österreichischen Bundeshauptstadt. Am Wiener Heldenplatz versammelten sich am späten Nachmittag laut Angaben der Organisatoren etwa 3000 Anhänger, die insbesondere auch die internationale Solidarität beschworen.