Ukraine-Krieg: Diese Promis packen jetzt an

Nichts tun kommt für diese Prominenten nicht infrage. Die in Berlin lebende Designerin Marina Hoermanseder ruft zu Sachspenden auf, half bei der Organisation einer Spendenstelle in Wien und ihrer Wahlheimat und koordiniert Lkw, die - vollgefüllt mit Konserven, Babynahrung und Medikamenten - an die Grenze zur Ukraine rollen: „Wir müssen was tun, ich muss was tun, jeder kann was tun.“