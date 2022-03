Die kleine Botin redet mit den Kindern über Krieg

Beim Aufgreifen von traurigen und angstmachenden Gesprächsthemen sind wir Eltern besonders gefordert. Trauer, Krankheit, Pandemie und jetzt auch noch Krieg in Europa - die letzten Jahre haben es in sich. Erschwerend hinzu kommt, dass wir es selbst ja nicht erfassen können, was Krieg in Europa für unsere Zukunft genau bedeuten kann. Unsicherheit, Machtlosigkeit und Angst sind keine gute Basis für Gespräche, so viel steht fest. Und dennoch dürfen wir die Kinder nicht abweisen, wenn sie mit Fragen kommen. Sie schnappen Gespräche auf, sehen Nachrichten oder lesen eine Schlagzeile und brauchen uns, um das alles einordnen zu können.