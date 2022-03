Spur der Verwüstung | Absurde Folgen

Absurde Folgen. Die wirtschaftlichen Folgen des Putin-Krieges und der darob verhängten Sanktionen treffen nicht nur die Russen, sondern auch die Österreicher. An vielen Ecken und Enden - etwa durch die steigenden Ölpreise. Ganz etwas Bizarres tut sich rund um die Sberbank auf. Deren Europafiliale mit Sitz in Wien muss nun dicht machen, die FMA hat ihr den Geschäftsbetrieb untersagt, in den nächsten Tagen muss die Sberbank (Aufsichtsratschef: Sigi Wolf) Insolvenz anmelden. Und das wiederum bringt mit sich, dass die österreichische Einlagensicherung aktiviert wird, damit Einlagen bis zu 100.000 Euro ausbezahlt werden können. Fast eine Milliarde Euro ist damit abgedeckt - einzuzahlen von den österreichischen Banken - für ganz überwiegend nicht-österreichische Anleger. Dazu meint „Krone“-WirtschaftsChef Dr. Georg Wailand heute in seinem Kommentar: „Da tut sich wohl eine Lücke in diesem famosen Gesetz auf!“ Das kann man wohl so sagen. Übrigens: Die Sberbank Europa AG wurde zwar gesperrt, gleichzeitig wurde aber die Sberbank nicht wie so gut alle anderen russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Weil über sie die Gaslieferungen nach Europa bezahlt werden. Das heißt also: Die österreichischen Banken müssen fast eine Milliarde für die liquidierte Sberbank in Wien aufbringen. Während diese größte russische Bank fleißig weiter mit Euro-Millionen gefüttert wird. Ist doch absurd, oder?