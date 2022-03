Kraft und Fettner beeindrucken in Lillehammer

Das ÖSV-Duo Stefan Kraft und Manuel Fettner hat sich in der Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Lillehammer in ausgezeichneter Verfassung gezeigt. Lahti-Sieger Kraft musste sich am Mittwoch zum Auftakt der Raw-Air-Serie als Zweiter nur um 0,7 Punkte dem Norweger Johann Andre Forfang geschlagen geben. Fettner fehlte an der dritten Stelle auch nur ein Zähler auf Platz eins.